В Татарстане подтвердили еще четыре смерти от коронавируса

Всего с начала пандемии в Татарстане по данным 18 марта зарегистрировали 18 879 случаев COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот четверг, 18 марта, Минздрав Татарстана проинформировал, что на территории республики были подтверждены еще четыре смерти от коронавируса. Так, в этот раз жертвами инфекции стали двое мужчин в возрасте 88-ми и 79-ти лет, а также две женщины – 73 и 59 лет. С учетом этих данных число летальных исходов COVID-19 в Татарстане достигло 392.

Отметим также, что за минувшие сутки в республике было выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом. В 17 из них пациентам понадобилась госпитализация, в остальных – 32 случаях, люди были отправлены лечиться на дому.

Всего с начала пандемии в Татарстане по данным 18 марта зарегистрировали 18 879 случаев COVID-19. В 15 627 из них люди смогли победить болезнь.