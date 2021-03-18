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Коронавирус Covid-1918 марта 2021 18:20

Госпиталь для ветеранов войн в Набережных Челнах вернется к привычному режиму работу с 22 марта

Ранее 110 коек там были отданы для лечения зараженных коронавирусом
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Сейчас в медучреждении проводится санитарная обработка.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Госпиталь для ветеранов войн в Набережных Челнах перестает принимать пациентов с коронавирусом. После санитарной обработки он вернется к привычному режиму работы. Возобновить прием пациентов медучреждение должно уже 22 марта, сообщил глава управления здравоохранения Набережных Челнов Александр Николаев на заседании Горсовета.

Он заметил, что ранее 110 коек госпиталя для ветеранов войн было отдано для лечения больных COVID-19. Кроме этого, зараженных госпитализировали в инфекционную больницу города, а также Горбольницы №2 и №5.