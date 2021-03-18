Жителя Чувашии за интимную интернет-переписку с девочкой приговорили к 12 годам колонии

Решение суда пока не вступило в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

37-летнего жителя Батырево одноименного района Чувашии суд признал виновным по уголовной статье «иные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

- Мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима с последующем ограничением свободы сроком на 1 год, - сообщили в следственном комитете Чувашии и отметили, что данное решение суда пока не вступило в законную силу.

Было доказано, что с апреля по май 2019 года мужчина затеял переписку в соцсети с девочкой, которой на тот момент было всего 12 лет. Он отправлял ей сообщения и порнографические фото. Мало того, с помощью угроз, а также эмоционального шантажа, осужденный заставлял ребенка общаться с ним на сексуальные темы и присылать свои интимные снимки.