Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец выступила за ужесточение правил приемки построенных домов

Поводом для этого, в том числе, стали и жалобы жителей казанского ЖК «Солнечный город». Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 марта во время своего выступления на очередном заседании Госсовета Татарстана детский омбудсмен в республике Ирина Волынец обратила внимание на возникающие вопросы к застройщикам.

В частности, речь зашла о казанском ЖК «Солнечный город». Его жители уже давно жалуются на то, что изначальный план застройки был другим – должны были возвести школы и поликлиники. Но, по словам людей, вместо этого там продолжается застройка именно жилых домов.

На что Ирина Волынец заявила, что нужно ужесточить правила при приемке таких объектов. По ее словам, изначально прописанная в плане инфраструктура должна появиться еще до их сдачи.