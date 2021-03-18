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Общество18 марта 2021 17:00

Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец выступила за ужесточение правил приемки построенных домов

Причина том, что жилые комплексы, по ее мнению, должны сдаваться с уже готовыми детсадами и школами
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Поводом для этого, в том числе, стали и жалобы жителей казанского ЖК «Солнечный город».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 марта во время своего выступления на очередном заседании Госсовета Татарстана детский омбудсмен в республике Ирина Волынец обратила внимание на возникающие вопросы к застройщикам.

В частности, речь зашла о казанском ЖК «Солнечный город». Его жители уже давно жалуются на то, что изначальный план застройки был другим – должны были возвести школы и поликлиники. Но, по словам людей, вместо этого там продолжается застройка именно жилых домов.

На что Ирина Волынец заявила, что нужно ужесточить правила при приемке таких объектов. По ее словам, изначально прописанная в плане инфраструктура должна появиться еще до их сдачи.