Депутаты Госсовета Татрастана проголосовали за разрешение на садоводство в особо охраняемых природных территориях

За внесение таких изменений в местный кодекс депутаты проголосовали 18 марта. Фото: Алина НИЗАМОВА

Сегодня, 18 марта, на заседании Госсовета Татарстана его депутаты в первом чтении приняли законопроект о внесении изменений в региональный земельный кодекс. Согласно им, снимается запрет на выдачу участков для садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или жилищного строительства в особо охраняемых природных территориях.

Сейчас их в Татарстане существует 190 таких зон. 185 из них - республиканского уровня, 2 — федерального значения, 3 — муниципального. Там располагается 259 населенных пунктов. И разрешение на то же садоводчеств будет распространятся только на них. И по каждому из этих пунктов будет разработан отдельный Генплан.

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