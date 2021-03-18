В Татарстане около 50 тысяч гаражей не имеют сведений о владельцах

В связи с принятой Госдумой «гаражной амнистией» в Росреестре Татарстана сообщают, что на территории республики сейчас около 50 тысяч таких объектов для хранения машин и не только не имеют сведений о владельцах.

- В настоящее время граждане испытывают трудности при оформлении своих гаражей и часто вынуждены обращаться в суды. Закон о «гаражной амнистии» поможет их владельцам в упрощенном порядке стать полноценными собственниками. В свою очередь, Росреестр Татарстана, чтобы у граждан не возникало проблем при оформлении прав на эти объекты, готов оказать максимальную поддержку органам исполнительной власти республики, в том числе консультационную и методическую помощь, - сообщает зам руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Так, по ее словам, чтобы оформить гараж и землю под ним в собственность, нужно обратиться в орган местного самоуправления, в том числе и через МФЦ, лишь с одним соответствующим заявлением и приложить к нему любого документа, который подтверждает факт владения. При этом госпошлину платить не нужно.

Напомним, «гаражная амнистия» будет действовать с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2026 года. Она не распространяется на объекты построенные до 31 декабря 2004 года. Оформить в собственность можно только капитальные одноэтажные сооружения с фундаментом и стенами без жилых помещений. При этом земля, на которой расположен гараж, должна находиться в ведении государства. Не попадают под «гаражную амнистию» самострои и подземные гаражи при многоэтажках и офисных центрах.