В Набережных Челнах трамвай сбил 7-летнего школьника

Мальчика увезли на "скорой" в больницу, откуда вскоре его отпустили домой. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Набережных Челнах под трамвай попал 7-летний мальчик. Наезд произошел 17 марта на проспекте Московский на остановке "Рынок". Трамвай шел со стороны Автозаводского района в сторону проспекта Вахитова.

Сразу после происшествия ребенка доставили в больницу, но медики, оказав ему первую помощь, отпустили его на долечивание домой.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции Набережных Челнов. Они сообщили, что водитель трамвая - 59-летняя женщина, в момент аварии была трезва.