В Татарстане подняли минимальную цену пива до 42 рублей за половину литра

По словам специалистов, неформальное ограничение стоимости пива сократило долю серого пивного рынка. Фото: Олег Укладов

Рекомендованная минимальная розничная цена пива в Татарстане выросла до 42 рублей за пол-литровую бутылку, тогда как на 1 марта 2019 года она составляла 38 рублей. Об этом "БИЗНЕС Online" сообщили в Госалкогольинспекции республики. Там заметили, что их рекомендации по новой цене придерживаются практически все магазины.

По словам специалистов, неформальное ограничение стоимости пива сократило долю серого пивного рынка и ввоз в регион "безакцизной" продукции в обход единой государственной автоматизированной информационной системы.