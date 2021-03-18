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Общество18 марта 2021 15:01

В Татарстане подняли минимальную цену пива до 42 рублей за половину литра

Ранее она составляла 38 рублей
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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По словам специалистов, неформальное ограничение стоимости пива сократило долю серого пивного рынка.

Фото: Олег Укладов

Рекомендованная минимальная розничная цена пива в Татарстане выросла до 42 рублей за пол-литровую бутылку, тогда как на 1 марта 2019 года она составляла 38 рублей. Об этом "БИЗНЕС Online" сообщили в Госалкогольинспекции республики. Там заметили, что их рекомендации по новой цене придерживаются практически все магазины.

По словам специалистов, неформальное ограничение стоимости пива сократило долю серого пивного рынка и ввоз в регион "безакцизной" продукции в обход единой государственной автоматизированной информационной системы.