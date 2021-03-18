В Казани снесут еще 16 нелегальных ларьков

Соответствующее распоряжение появилось в электронном сборнике документов Исполкома города. Фото: Яна ЛИСИНА

В четверг, 18 марта, стало известно, что в Казани демонтируют еще 16 незаконно установленных торговых объектов. Соответствующее распоряжение появилось в электронном сборнике документов Исполкома города.

Павильоны, которые подлежат сносу, находятся на улицах улицах Клары Цеткин, Бурхана Шахиди, Даурской, Карбышева, Адоратского, Гаврилова и Шоссейной. Кроме них демонтированы будут и автофургоны на улицах Айдарова, Карбышева, Рихарда Зорге, Сибирском тракте и киоск по ремонту обуви на улице Николая Ершова.