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Общество18 марта 2021 17:24

В Казани снесут еще 16 нелегальных ларьков

Такие объекты были найдены на восьми улицах города
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Соответствующее распоряжение появилось в электронном сборнике документов Исполкома города.

Фото: Яна ЛИСИНА

В четверг, 18 марта, стало известно, что в Казани демонтируют еще 16 незаконно установленных торговых объектов. Соответствующее распоряжение появилось в электронном сборнике документов Исполкома города.

Павильоны, которые подлежат сносу, находятся на улицах улицах Клары Цеткин, Бурхана Шахиди, Даурской, Карбышева, Адоратского, Гаврилова и Шоссейной. Кроме них демонтированы будут и автофургоны на улицах Айдарова, Карбышева, Рихарда Зорге, Сибирском тракте и киоск по ремонту обуви на улице Николая Ершова.