Власти Альметьевска решили бороться с гололедом по-европейски - посыпать дорожки кофе

Для этого берут лишь уже использованное для напитка сырье. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Власти Альметьевска решили бороться с гололедом, как говорится, в лучших европейских традициях. В городе начали посыпать дорожки не пескосоляной смесью, а отработанным кофе. Для этого местные экологии попросили заправочные станции и кафе не выбрасывать кофейную гущу, и те согласились.

Так, например, только на территории парка «Здоровье» уже рассыпали около 50 килограмм отработанного кофе. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава района Тимур Нагуманов.

- Такой экологичный метод не разъедает поверхность обуви и не повреждает лапы собак. Когда снег растает, отработанный кофе станет удобрением для растений, - сообщил Нагуманов.

Чиновник при этом заметил, что таким образом с гололедом уже несколько лет борются в странах Европы.