Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Казань
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Казань
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-1918 марта 2021 12:03

За минувшие сутки в Татарстане коронавирус выявили еще у 49 человек

Большинство из них - жители Казани
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий

С начала пандемии COVID-19 в республике диагностировали 18 879 людям, большинство из которых уже выздоровели.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Татарстане выявили 49 новых случаев коронавируса: три - завозных и 46 - контактных. Большинство зараженных - жители Казани (29 человек) и Набережных Челнов (8 человек).

Госпитализация потребовалась 17 инфицированным, 32 же были оставлены под медицинским наблюдением дома.

С начала пандемии COVID-19 в республике диагностировали 18 879 людям, 15 627 из которых уже выздоровели, а 388 - скончались. Прививку от инфекции на сегодня сделали 108 709 жителей Татарстана, 67 187 из них уже получили вторую инъекцию "Спутника V".