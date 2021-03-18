В Чувашии подтвердили еще восемь смертей от COVID-19

С начала пандемии в коронавирус в регионе диагностировали 22 212 людям, в том числе 43 - за минувшие сутки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Число летальных случаев коронавируса в Чувашии растет ежедневно с конца ноября 2020 года. По данным на четверг, 18 марта, в республике скончались уже 1 136 зараженных инфекцией человека, смерть восьми из которых была подтверждена накануне.

Заметим, что с начала пандемии в коронавирус в регионе диагностировали 22 212 людям, в том числе 43 - за минувшие сутки. Большинство из них - 20 281 человек, уже выздоровело, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.