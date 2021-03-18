В Ульяновской области число жертв коронавируса достигло 914

С начала пандемии в регионе выявили 49 519 больных COVID-19 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили 102 новых случая COVID-19, выписали 99 переболевших им пациентов и подтвердили смерть восьми зараженных. Такие цифры в четверг, 18 марта, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

С начала пандемии в регионе провели 745,8 тысячи тестов на коронавирус, которые помогли выявить 49 519 зараженных человек. На сегодня 46 110 больных выздоровели, а 914 - скончались. Под медицинским наблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее продолжают находится 8 920 пациентов.