Власти Татарстана потратят 217 миллионов рублей на расчистку рек и озер

Подрядчик будет выявлен посредством электронного аукциона 26 марта. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Власти Татарстана готовы потратить почти 217,9 миллиона рублей на расчистку водных объектов. Соответствующий тендер регионального Минэкологии появился на сайте госзакупок. Деньги будут выделяться республике из федерального бюджета, причем поэтапно.

Согласно техзаданию, работы будут проводиться по госпроекту «Сохранение уникальных водных объектов» с 2021 по 2023 года. Среди прочего, подрядчик должен будет расчистить правый приток реки Меши у села Никольское, пруд в селе Державино Лаишевского района, а также правый приток Вятки в Мамадыше.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 26 марта.