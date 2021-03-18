В 2020 году объем инвестиций в экономику и соцсферу Йошкар-Олы увеличился на 20%

Инвестиции за счет бюджетных средств в прошлом году увеличились в 2 раза, за счет собственных средств организаций - в 1,4 раза, за счет кредитных средств – в 2,2 раза. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2020 году объем инвестиций в развитие экономики и соцсферы Йошкар-Олы составил около 18 миллиардов рублей, что на 20,9% превышает уровень 2019 года.

Так, финансовые вливания за счет бюджетных средств в прошлом году увеличились в 2 раза, за счет собственных средств организаций - в 1,4 раза, за счет кредитов – в 2,2 раза. На столицу Марий Эл в этот период пришлась половина регионального объема вложений.

- На территории городского округа за счет собственных и заемных средств в 2020 году успешно реализовывался 71 инвестиционный проект, в том числе 33 – по проектам строительства многоквартирных домов. Общая стоимость всех проектов составляет свыше 11,5 миллиарда рублей, - замечают в администрации Йошкар-Олы.