В Ульяновской области завершили поиски 16-летней Алины Садреевой

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Ульяновской области завершились поиски 16-летней Алины Садреевой из рабочего поселка Ишеевка. Девушка, которая пропала еще 12 числа, найдена живой. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”. Где она была последние дни, и почему не выходила на связь с близкими, не уточняется.

Напомним, в соседнем Татарстане до сих пор не нашли 17-летную Светлану Белашову - воспитанницу Чистопольского детского дома. Девушка покинула учреждение 6 ноября 2020 года, и с тех пор о ней ничего неизвестно. В розыск ее объявили в межрайонном следственном отделе СУ СКР Татарстана, одновременно возбудив уголовное дело по статье "Убийство".