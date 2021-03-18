Жителя Казани парализовало во время рыбалки на льду Волги

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Утром 18 марта в Казани возле поселка Старое Аракчино и поселка Печищи Верхнеуслонского района во время рыбалки на льду Волги мужчине стало плохо. Предварительно, у него произошел инсульт. Чтобы доставить больного на берег к врачам "скорой", пришлось вызывать спасателей

К приезду сотрудников МЧС Татарстана у пострадавшего парализовало правую сторону тела, он не мог говорить. Спасатели оказали ему доврачебную помощь и транспортировали на санях.

- В результате инсульта пострадавший разговаривать не мог, при себе документов не имел, свои данные не мог предоставить. Больного передали медикам "скорой помощи", он доставлен в БСМП, - сообщили в МЧС Татарстана.