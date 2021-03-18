Сотрудники Исполкома Набережных Челнов рассказали о самочувствии после вакцинации от коронавируса

Никто из работников мэрии татарстанского автограда на побочные эффекты не жалуется. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники Администрации Набережных Челнов привились от коронавируса препаратом «Спутник V». Первым это сделала руководитель Аппарата Исполкома города Гульнар Ахметова, которая решилась на вакцинацию сразу после ее объявления.

- У меня базовое медицинское образование, поэтому есть представление о микробиологии и эпидемиологии. Решение о вакцинации было принято сразу после ее появления. Самочувствие было хорошее, побочных эффектов не было, - сообщила Ахметова.

Следующим был глава управления здравоохранения города Александр Николаев, который заметил, что вакцинация - самый эффективный способ защиты от болезни.

После привились начальник управления физической культуры и спорта Роман Насрединов, начальник управления по делам молодежи Айзат Махмутов и начальник управления экономического развития и поддержки предпринимательства Гузель Гилязова. Никто из них на особые побочные эффекты также не жаловался.

- В первый день я даже забыла, что сделала прививку, на второй день была небольшая слабость. Сейчас чувствую себя хорошо, - заверила Гилязова.