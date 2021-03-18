В Казани кондуктор автобуса помогла пассажирке, у которой произошел приступ

С места происшествия Фото: принтскрин видео.

Девушке-пассажирке автобуса стало плохо во время движения: ее голова лежала на поручне, она побледнела, начала синеть. Кондуктор Гульнас Гимадиева контролировала, чтобы девушка не прикусила язык - было похоже не приступ эпилепсии. Принесли нашатырный спирт и девушке смазали виски, дали подышать, девушка начала приходить в себя. Автобус сняли с маршрута, пассажиров пересадили, вызвали медиков.

- Экипаж автобуса дождался скорую помощь и передал девушку в руки врачей. После того, как скорая помощь уехала, автобус вновь вернулся на маршрут, - сообщили в Ассоциации перевозчиков Татарстана. - Кондуктору Гульнас Гимадиевой руководство автопредприятия объявило благодарность.