В Татарстане осудили двух мужчин за аферы с акциями детдомовцев

В Казани вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В столице Татарстана огласили приговор двум бывшим выпускникам детдомов - Павлу Ефремову и Линуру Муртазину. Мужчин обвиняли в мошенничестве - они находили детей, которые из-за своих заболеваний воспитывались в детдомах, и получили акции "Газпрома", которые потом злоумышленники переоформляли на себя и получали дивиденды. В большинстве случаев владельцы акций уже скончались.

Всего им предъявили 222 факта мошенничества, но из-за истечения срока давности два эпизода пришлось исключить. В итоге суд приговорил каждого из подсудимых к девяти годам лишения свободы. Ефремов отбывать его будет в колонии общего режима, Муртазин - в колонии строгого режима.