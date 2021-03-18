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Происшествия18 марта 2021 9:46

В Татарстане осудили двух мужчин за аферы с акциями детдомовцев

Бывшие выпускники детдомов получили по девять лет колонии каждый
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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В Казани вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В столице Татарстана огласили приговор двум бывшим выпускникам детдомов - Павлу Ефремову и Линуру Муртазину. Мужчин обвиняли в мошенничестве - они находили детей, которые из-за своих заболеваний воспитывались в детдомах, и получили акции "Газпрома", которые потом злоумышленники переоформляли на себя и получали дивиденды. В большинстве случаев владельцы акций уже скончались.

Всего им предъявили 222 факта мошенничества, но из-за истечения срока давности два эпизода пришлось исключить. В итоге суд приговорил каждого из подсудимых к девяти годам лишения свободы. Ефремов отбывать его будет в колонии общего режима, Муртазин - в колонии строгого режима.

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