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Происшествия18 марта 2021 9:14

В Марий Эл на следователя, сбившего насмерть пенсионера, возбудили уголовное дело

Шансов выжить у мужчины не было
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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С места происшествия

Фото: МВД по Марий Эл

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 16 марта в Волжском районе республики. Под колесами иномарки погиб 80-летний пешеход. Пенсионер шел по дороге в темной одежде и был невидим для водителя - на его одежде не было светоотражающих элементов.

Выяснилось во время разбора аварии, что за рулем автомобиля был сотрудники СУ СКР Марий Эл. По факту смертельного наезда возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

- Следственный комитет России никогда не скрывает преступные факты, совершенные сотрудниками ведомства, и тщательно разбирается с каждым происшествием, в котором они задействованы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Марий Эл.

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