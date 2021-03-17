Жителя Чебоксар будут судить за стрельбу в полицейского

Пистолет, из которого мужчина стрелял, оказался пневматическим, правоохранитель не пострадал. Фото: Иван ВИСЛОВ

Уголовное дело 61-летнего чебоксарца направлено в суд, он обвиняется по уголовной статье "Применение насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти".

Как установили следователи, 30 сентября 2020 года обвиняемый напился и поссорился с подругой. Затем позвонил в полицию и сообщил, что обидчица совершила на него нападение. Но когда на место происшествия прибыли полицейские, злоумышленник сам начал нападать на их.

- Не желая давать объяснения, злоумышленник взял пневматический пистолет и пообещал выстрелить в полицейского, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - После выстрела в стену, полицейский сумел выхватить оружие, но злоумышленник успел произвести еще один выстрел.

Полицейский успел отвести от себя пистолет и направил его стволом вверх, выпущенная во время выстрела пуля попала в потолок. Злоумышленник был обезврежен, правоохранитель не пострадал. Обвиняемый сейчас находится под арестом.