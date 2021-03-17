17 марта в Татарстане объявили еще о пяти смертях от коронавируса

Всего же с начала пандемии в республике зарегистрировали 18 830 случаев COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту среду, 17 марта, Минздрав Татарстана объявил о том, что в республике подтверждены еще пять смертей от коронавируса. Так, очередными жертвами инфекции стали 85-ти, 80-ти и 74-х летние женщина, а также 66-ти и 61-летний мужчины.

Зарегистрировано 5 случаев смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане: три женщины 1935, 1940, 1946 года рождения и двое мужчин 1954 и 1959 года рождения. Таким образом число летальных исходов COVID-19 в республике достигло 388.

Напомним, что за минувшие сутки в Татарстане было выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом. Так, 17 инфицированным понадобилась госпитализация. Всего же с начала пандемии в республике зарегистрировали 18 830 случаев COVID-19. В 15 486 из них люди смогли выздороветь.