В Марий Эл число смертей от коронавируса достигло 190

С начала пандемии в Марий Эл эта инфекция обнаружилась у 12 224 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эту среду, 17 марта, федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что в Марий Эл подтвердились еще две смерти от коронавируса. Так, на этот день в республике число летальных исходов инфекции достигло 190.

Также, специалистами за прошедшие сутки в регионе было выявлено 26 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в Марий Эл эта инфекция обнаружилась у 12 224 человек. Из них, по данным регионального Роспотребнадзора, болезнь смогли победить 8 431 человек.