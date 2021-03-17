В Казани достроили канализационную станцию «Заречная» за 1,7 миллиарда рублей

Фото: metshin.ru

В Казани достроили здание канализационной насосной станции (КНС) «Заречная» за 1,7 миллиарда рублей. Ее мощность 20 тысяч кубометров. То есть станция сможет принимать сточные воды практически у половины города.

На ней уже сейчас приступили к поэтапному подключению семи канализационных коллекторов. С двумя из них уже разобрались, по остальными пяти работы завершат до конца 2021 года.

Фото: metshin.ru

- Об этой станции коммунальные службы города и мои предшественники мечтали почти 30 лет. Она позволит нам построить в Заречье 4 миллиона квадратных метров жилья для 250 тысяч человек – это количество равно населению Нижнекамска. Это судьбоносный для развития города объект, – заявил 17 марта мэр Казани Ильсур Метшин. - Строительство КНС «Заречная» сопоставимо по важности со строительством моста Миллениум и Большого казанского кольца.

Фото: metshin.ru

Отметим, что в ближайших планах построить еще три коллектора от этой станции до очистных сооружений. Они будут иметь протяженность 10 километров.

СПРАВКА

Проект новой насосной станции был разработан в 2014 году после того, как в Заречье был достигнут предел «канализационных» мощностей. Строительство КНС «Заречная» стартовало в декабре 2016 года. Так, было обустроено 42 скважины общей производительностью 4,5 тысяч кубометров в час. Это позволило разместить станцию компактно в зоне плотной городской застройки. Подземная часть новой КНС находится на глубине 14,3 метра, а ее диаметр составляет 26 метров.