В Татарстане водителя снегохода, сбившего девочку на Масленице 2021, арестовали на два месяца

Мужчина не так давно вышел из колонии, где сидел за пьяную езду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Зеленодольском районном суде Татарстана выбрали меру пресечения для местного жителя, который, по версии следствия угнал снегоход и сбил на нем 10-летнюю школьницу. Наезд произошел в воскресенье, 14 марта,в Свияжске на гуляниях в честь Масленицы 2021. Девочка получила перелом плеча.

Подозреваемый в этом на время следствия будет находиться под стражей - в камере СИЗО. Пока речь идет о двух месяцах - до 15 мая. Дело в том, что в его действиях суд усматривает рецидив. Мужчина не так давно вышел из колонии, где сидел за пьяную езду. При этом водительских прав у него никогда не было, сообщили в СУ СКР Татарстана.