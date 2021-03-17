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Происшествия17 марта 2021 18:22

В Татарстане водителя снегохода, сбившего девочку на Масленице 2021, арестовали на два месяца

Мужчину помимо прочего еще обвиняют и в угоне транспорта
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Мужчина не так давно вышел из колонии, где сидел за пьяную езду.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Зеленодольском районном суде Татарстана выбрали меру пресечения для местного жителя, который, по версии следствия угнал снегоход и сбил на нем 10-летнюю школьницу. Наезд произошел в воскресенье, 14 марта,в Свияжске на гуляниях в честь Масленицы 2021. Девочка получила перелом плеча.

Подозреваемый в этом на время следствия будет находиться под стражей - в камере СИЗО. Пока речь идет о двух месяцах - до 15 мая. Дело в том, что в его действиях суд усматривает рецидив. Мужчина не так давно вышел из колонии, где сидел за пьяную езду. При этом водительских прав у него никогда не было, сообщили в СУ СКР Татарстана.

Криминал