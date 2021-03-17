В Ульяновской области зарегистрировали еще восемь смертей от коронавируса

Всего с начала пандемии в области инфекцию выявили у 49 417 человек. Фото: Александр ГЛУЗ

17 марта федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что в Ульяновской области было зарегистрировано еще восемь смертей от инфекции. Таким образом, в регионе число жертв коронавируса достигло 906.

Кроме того, за минувшие сутки там было выявлено ровно 100 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в области инфекцию выявили у 49 417 человек.

Тем временем в Ульяновской области продолжается кампания по массовой вакцинации от коронавируса. Так, уже привито более 38 тысяч человек. На них использовали 79% поступивших доз «Спутника V».