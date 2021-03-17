В Ульяновске около высотки нашли тело 21-летнего горожанина

В обстоятельствах произошедшего разбирается следственный комитет. Фото: Иван ПЕТРОВ

Около высотки на улице Аблукова в Засвияжском районе столицы Ульяновской области утром 16 марта было обнаружено тело 21-летнего местного жителя. Проведенная проверка показала, что мужчины проживал вместе с матерью, нигде не работал, злоупотреблял спиртным и несколько дней находился в запое.

- По факту обнаружения тела с признаками падения с высоты начата доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Ульяновской области.

Предположительно, молодой человек сам свел счеты с жизнью.