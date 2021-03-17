Жителя Ульяновска, пытавшегося разместить фото Гитлера на сайте "Бессмертный полк", снова осудили

С прошлого судебного процесса не прошло и года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ульяновске 23-летнему местному жителю Вячеславу К. вынесли еще один приговор. Ранее - в мае 2020 года, он уже получил штраф за попытку разместить на сайте "Бессмертный полк" фото Гитлера. И не успел он его оплатить, как снова оказался в суде по обвинению в экстремизме.

Было доказано, что Вячеслав К. при помощи своего мобильного телефона разместил в соцсетях ссылку на один из телеграмм-каналов, где, в свою очередь, имелись электронные ссылки на запрещенные в России книги. В них обнаружены тексты, которые провоцируют межрелигиозные и межнациональные конфликты.

В итоге молодого человека признали виновным и приговорил к штрафу в 2 000 рублей.