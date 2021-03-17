Существенный рост: Билайн в Центральном регионе расширил покрытие сети 4G еще на 70% и на треть увеличил скорость мобильного интернета

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Билайн подвел промежуточные итоги масштабной программы по улучшению качества связи в Центральном регионе. За 2020 год компания показала темп прироста сети LTE на 15%, а за последние два года количество 4G базовых станций в регионе выросло на рекордные 70%. Сейчас уже около 85% базовых станций оснащены технологией 4G.

Обновленная инфраструктура позволила создать дополнительную емкость сети, повысить ее надежность в условиях возрастающих нагрузок и клиенты Билайн ускорились в мобильном интернете в среднем на 30% на многих территориях региона. Например, по сравнению с прошлым годом скорость передачи данных в сети 4G в Кургане увеличилась в 3 раза, в Казани – на 28%, в Уфе – на 20%.

Билайн расширяет карту покрытия сети 4G в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Это значит, что все больше жителей получают доступ ко всем цифровым сервисам для работы и отдыха, возможность решать вопросы и получать необходимую информацию «здесь и сейчас». Лидерами по количеству запуску новых базовых станций стали Татарстан, Башкортостан и Марий Эл, Свердловская, Челябинская, Самарская и Саратовская области, Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ.

Важно не только строить новое, но и грамотно использовать существующий технический ресурс. В Казанском, Йошкар-Олинском, Уфимском, Оренбургском и Самарском отделениях компании были реализованы программы по рефармингу для того, чтобы клиенты Билайн пользовались мобильными сервисами от почты до онлайн-кинотеатров дома и на работе. Оператор расширил используемый частотный диапазон в сети LTE 1800 с 10 до 15 МГц, что привело к росту скорости даже в час пик и контент еще быстрее доставляется до клиентов. В итоге, скорость 4G интернета в Татарстане выросла на 20%, в Башкирии на 34%, в Оренбургской области на 47%, в Тольятти на 43%, а в Йошкар-Оле на 75%.

Компания реализовывает проекты, помогающие увеличить емкость сети в крупных городах. На мобильной сети в Казани Билайн в декабре 2020 года внедрил новое поколение системы автоматизированной оптимизации SON*. Сеть под управлением искусственного интеллекта повысила надежность бесшовного перехода при перемещении клиента от одной базовой станции к другой. Теперь нет разницы, где играть в онлайн-игры или стримить в блог – при перемещении по городу связь остается надежной, как будто сидишь в кресле у себя дома или в кафе.

Наиль Галеев, технический директор Центрального региона ПАО «ВымпелКом»:

«Сегодня абоненты отдают предпочтение скоростному мобильному интернету, чтобы посмотреть любимые сериалы в самом высоком качестве или пообщаться в соцсетях, подключиться к онлайн-конференциям или оперативно обмениваться тяжелыми файлами, работая удаленно. Так трафик в сети Билайн в Центральном регионе вырос на 55% в декабре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а ежемесячный показатель потребления трафика жителем региона приближается к 20Гб. В 2021 году мы продолжим поддерживать высокий темп развития сети, решая главную задачу – качественный сервис для наших клиентов».

В состав макрорегиона Центр Билайн входят: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Удмуртская Республика, Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Республика Коми, Нижегородская, Саратовская, Самарская, Ульяновская, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области, Пермский край, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

*Self Optimized Networks – самооптимизирумая сеть