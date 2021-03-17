В Марий Эл под колесами легковушки погиб пешеход-"невидимка"

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Наезд на пенсионера произошел 16 марта в 19.40 на 22 километре автодороги «Звенигово – Помары» в Волжском районе республики. По предварительным данным, водитель иномарки Volkswagen сбил 80-летнего пешехода, который шел по проезжей части ему навстречу.

Пенсионер был одет в темную одежду и не имел на ней световозвращающих элементов, поэтому в темноте для водителя иномарки он был "невидимкой".

Сила удара была такова, что пострадавший получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия до приезда бригады "скорой помощи", сообщили в ГИБДД Марий Эл.