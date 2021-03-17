В Чувашии подтвердили еще семь смертей от коронавируса

Всего с начала пандемии COVID-19 в республике обнаружили у 22 169 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту среду, 17 марта, в Чувашии было официально подтверждено еще семь смертей от коронавируса. Таким образом, число летальных исходов COVID-19 в республике достигло 1 128. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Также, по его данным, в Чувашии за прошедшие сутки было выявлено 44 новых случая заражения коронавируса. Всего же с начала пандемии COVID-19 в республике обнаружили у 22 169 человек.