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Коронавирус Covid-1917 марта 2021 12:20

В Татарстане за сутки выявили 48 новых случаев коронавируса

Госпитализация понадобилась 17 зараженным
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Всего с начала пандемии в Татарстане COVID-19 был обнаружен у 18 830 человек.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эту среду, 17 марта, стало известно, что за минувшие сутки в Татарстане выявили 48 новых случаев коронавируса. Все они являются контакными. В этот раз госпитализация понадобилась 17 зараженным, остальные – 31 человек, получают медпомощь на дому.

По-прежнему большинство инфицированных за сутки регистрируется в Казани – 18 человек. Также в этот раз среди заболевших есть два несовершеннолетних. В основном же инфекция в последнее время чаще поражает жителей республике в возрасте от 30 до 55 лет. Таковых за прошедшие сутки было выявлено 22 человека, то есть почти половина.

Всего же с начала пандемии в Татарстане COVID-19 был обнаружен у 18 830 человек. 15 486, в том числе 67 за минувшие сутки, выздоровели, а 383 скончались.