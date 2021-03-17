В Татарстане за сутки выявили 48 новых случаев коронавируса

Всего с начала пандемии в Татарстане COVID-19 был обнаружен у 18 830 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эту среду, 17 марта, стало известно, что за минувшие сутки в Татарстане выявили 48 новых случаев коронавируса. Все они являются контакными. В этот раз госпитализация понадобилась 17 зараженным, остальные – 31 человек, получают медпомощь на дому.

По-прежнему большинство инфицированных за сутки регистрируется в Казани – 18 человек. Также в этот раз среди заболевших есть два несовершеннолетних. В основном же инфекция в последнее время чаще поражает жителей республике в возрасте от 30 до 55 лет. Таковых за прошедшие сутки было выявлено 22 человека, то есть почти половина.

Всего же с начала пандемии в Татарстане COVID-19 был обнаружен у 18 830 человек. 15 486, в том числе 67 за минувшие сутки, выздоровели, а 383 скончались.