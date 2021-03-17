Татарстан подписал соглашение о создании Единого информационного ресурса о земле и недвижимости

Правительство Татарстана, а также Росреестр и Федеральная Кадастровая палата подписали трехстороннее соглашение о создании Единого информационного ресурса о земле и недвижимости.

В рамках реализации этого эксперимента будет обработаны данные из все возможных информационных ресурсах, которые потом объединят в единую и понятную систему. Это, в том числе, также поможет и исправить реестровые ошибки в сведениях ЕГРН, что снизит риски земельных споров.

- В конечном итоге созданный новый ресурс позволит заинтересованным лицам получать исчерпывающую информацию об определенной территории, в том числе для строительства или предоставления земельного участка, - отметил руководитель Росреестра Татарстана Азат Зяббаров.

Отметим, что эксперимент продлится до 31 декабря 2021 года. В Татарстане в нем примут участие Атнинский, Зеленодольский и Пестречинский районы, площадь которых составляет 7,5 тысяч га.