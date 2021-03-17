В Казани в квартире из-за слабой тяги газонагревателя пострадала женщина

Сотрудников МЧС и коммунальных служб вызывали вечером 16 марта к пятиэтажке на проспекте Ибрагимова в столице Татарстана. Там в 22.00 потребовалась помощь 27-летней девушки. Ее с предварительным диагнозом "отравление угарным газом средней степени тяжести" госпитализировали в БСМП.

- По предварительным данным, причиной происшествия стала слабая тяга в дымоходе газового водонагревателя, - сообщили в МЧС Татарстана. - На месте происшествия работали сотрудники коммунальных служб и специалисты МЧС, они и обнаружили слабую тягу оборудования.