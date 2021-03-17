В Казани неизвестный поджог квартиру, пострадал хозяин

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

В службу "112" позвонили жители пятиэтажки на улице Пролетарской в столице Татарстана. Они сообщили, что начался пожар в квартире на последнем этаже.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС республики вывели из горящей квартиры 50-летнего хозяина. Чтобы спасти его от едкого дыма, использовали маску спасаемого.

Выяснилось, что горит мебели в квартире, общая на площадь возгорания составила пять квадратных метров, сообщили в МЧС региона. Так же там сообщили, что по предварительной версии причиной пожара стал поджог.

Медики после осмотра спасенного оставили его на месте - в госпитализации он не нуждается.