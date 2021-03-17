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Происшествия17 марта 2021 9:52

В Татарстане из-за курения в квартире погиб пенсионер

Его тело обнаружили во время тушения возгорания
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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С места происшествия

Фото: МЧС Татарстана

Возгорание в квартире соседа 16 марта в 23.49 первыми обнаружили жители дома на улице Гафиатуллина в Бугульме. Они сообщили, что из квартиры на первом этаже появился едкий дым. В квартире проживает 62-летний пенсионер, который много курит.

На место возгорания прибыли сотрудники МЧС Татарстана. Они сумели проникнуть в квартиру и обнаружили, что сгорел диван. На нем лежало тело погибшего пенсионера.

- Общая площадь возгорания составила один квадратный метр, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

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