В Татарстане из-за курения в квартире погиб пенсионер

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Возгорание в квартире соседа 16 марта в 23.49 первыми обнаружили жители дома на улице Гафиатуллина в Бугульме. Они сообщили, что из квартиры на первом этаже появился едкий дым. В квартире проживает 62-летний пенсионер, который много курит.

На место возгорания прибыли сотрудники МЧС Татарстана. Они сумели проникнуть в квартиру и обнаружили, что сгорел диван. На нем лежало тело погибшего пенсионера.

- Общая площадь возгорания составила один квадратный метр, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.