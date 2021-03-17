В Татарстане во время пожара из-за курения погиб мужчина

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Возгорание частного деревянного дома на улице Ахмадуллина в деревне в Урсалабаш в Альметьевском районе региона началось в 20.05 во вторник, 16 марта. Когда приехали первые пожарные бригады, то их встретили соседи. Они рассказали, что в доме может находиться 68-летний хозяин. Соседи пытались зайти в дом, не смогли - был сильный огонь.

Пожарные начали тушение дома - произошло разрушение оконных проёмов и частичное обрушение потолка, в комнатах было сильное сильное задымление. Просящих о помощи людей не было. Была угроза распространения пожара на соседние сарай и баню, расположенные на расстоянии пяти метров.

- С огнем удалось справиться через несколько минут, в 21.03 было обнаружено тело мужчины хозяина дома, - сообщили в МЧС Татарстана. - Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнëм при курении.