В Татарстане сгорел памятник Воину-освободителю: предварительная причина поджог

Специалисты МЧС Татарстана устанавливают причины возникновения пожара. Фото: МЧС Татарстана

Этим вечером в Заинске на бульваре Победы полностью сгорел шестиметровый памятник Воину-освободителю. От сооружения за более чем 1,5 миллиона рублей остался лишь каркас. Сейчас на месте происшествия работают не только специалисты МЧС, но сотрудники прокуратуры.

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, основная версия произошедшего – поджог, перед самым пожаром у монумента находилась компания молодых людей, которая после поспешила скрыться в неизвестном направлении.

Напомним, сгоревший памятник Воину-освободителю установили в Заинске 5 мая 2020 года. Его сделали из композитных материалов (стеклопластика) и, как утверждается, он не должен был так просто загореться.

- Памятник изготовлен из огнеупорного материала, - заверяла после установки администрация Заинского района.

Возможно, поэтому основной версией произошедшего стоит считать именно поджог.