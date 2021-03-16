В Татарстане сгорел памятник Воину-освободителю: опубликовано видео

Пожар произошел вечером. Фото: скриншот с видео

Сегодня вечером в 18.39 от очевидцев в экстренные службы поступили сообщения о том, что в Заинске на бульваре Победы загорелся памятник Воину-освободителю. На место происшествия сразу же прибыли пожарные.

Чтобы потушить огонь им понадобилось около 20 минут. Но спасти монумент им так и не удалось. Сообщается, что памятник высотой шесть метров был установлен 5 мая 2020 года. В ходе организованной проверки сотрудники прокуратуры обратят внимание и на соблюдение технологии производства, а также использования для изготовления монумента требуемых огнеупорных материалов.

«Комсомолка» публикует видео момента пожара памятника, который был сделан из композитных материалов (стеклопластика), он не должен был так просто загореться.