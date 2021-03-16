На водителя снегохода, сбившего ребенка на Масленицу 2021 в Свияжске, завели еще одно уголовное дело

Мужчина никогда не получал водительских прав, но зато уже дважды привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ходе расследования уголовного дела по факту наезда на 11-летнюю девочку в Свияжске во время празднования Масленицы 2021 водителя снегохода заподозрили еще и в угоне.

- В отношении 31-летнего местного жителя по данному факту было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Угон», - сообщили в следственном комитете Татарстана. - В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения на время следствия.

Так, было установлено, что 14 марта мужчина, работавший по хозяйству у жителя поселка Васильево, без спросу взял у него снегоход. На нем он вместе с приятелем уехал в Свияжск. По дороге он высадил пассажира и взял двух других попутчиков.

После чего, напомним, он на скорости совершил наезд на ребенка и скрылся. Девочка была госпитализирована с переломом плечевой кости.

Отметим, что этот мужчина никогда не получал водительских прав, но зато уже дважды привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду. В результате чего из колонии он освободился лишь в мае 2020 года.