16 марта в Татарстане подтвердили еще три смерти от коронавируса

Число летальных исходов COVID-19 в регионе достигло 383. Фото: Александр ГЛУЗ

В этот вторник, 16 марта, Минздрав Татарстана подтвердил в республике еще три смерти от коронавируса. Очередными жертвами инфекции в этот раз стали 83-х, 76-ти и 72-х летние женщины. Таким образом число летальных исходов COVID-19 в регионе достигло 383.

Также отметим, что за минувшие сутки в Татарстане было выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом. В 23 из них инфицированных увезли в больницы, остальные – 26 пациентов, получают лечение на дому.

Всего же с начала пандемии в республике коронавирус обнаружили у 18 782 человек. 15 419 смогли выздороветь.