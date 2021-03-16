Житель Татарстан обвинил полицейских в том, что они заставляли его изготавливать наркотики

Под подозрение попали сразу четыре стража порядка. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Управление Собственной Безопасности (УСБ) МВД Татарстана обратился житель Альметьевска. Он пожаловался на сотрудников местной полиции, которые начали с его помощью изготавливать наркотики.

Про начало "криминального сотрудничества" мужчина рассказал так: однажды его задержали за изготовление запрещенного вещества, но вместо возбуждения уголовного дела предложили свою "помощь".

По словам жителя Альметьевска, согласно указанию полицейских, он должен был изготавливать наркотики и дальше, но теперь его время от времени должны были задерживать "свои". На мужчину составляли административные протоколы, и он отделывался штрафом. В свою очередь четверо полицейских зарабатывали себе "бонусы" в карьере, показывая успешность свой службы.

Но в какой-то момент мужчина был вынужден попросить "защиты" от полицейских у их коллег. По факту его заявления идет служебная проверка.

- В случае подтверждения вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - официально прокомментировали в МВД Татарстана.