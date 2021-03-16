В Чувашии из-за снега обрушилась веранда детского сада

По данному факту следственный комитет проводит проверку. Фото: Иван ПЕТРОВ

Крыша над верандой в детсаду "Радость" в Новочебоксарске обвалилась 15 марта в 21.11. В этот поздний час детей в детском учреждении уже не было, и обошлось без жертв . Но происшествием сразу заинтересовались в следственном комитете Чувашии.

- Организовано проведение доследственной проверки по признакам состава преступления, "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщили в региональном ведомстве. - Будет дана правовая оценка действиям либо бездействию конкретных должностных лиц учреждения.

Во время этой проверки также будет установлено, соответствовало ли устройство крыши нормам строительного законодательства, предъявляемым к таким объектам, и как ее чистили в период снегопадов.