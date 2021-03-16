К 1 сентября в Казани закончат ремонт детсада, которому 108 лет

Фото: metshin.ru

В столице Татарстана продолжается капитальный ремонт самого первого в городе детского сада, которому был присвоен номер 15. Ход работ там решил проверить мэр Казани Ильсур Метшин. Ремонт здания планируется закончить уже к 1 сентября.

Фото: metshin.ru

Отметим, что детсад №15 (улица Большая Красная, 60/35) является, по сути, первым дошкольным учреждением в городе. Оно открылось 108 лет назад. Само же здание было построено в конце XIX века и принадлежало семье Аристовых. В 1910 году в доме поселился ученый-физиолог Александр Самойлов, а в 1913 году его дочь Анна на первом этаже организовала первый в городе детский сад.

В ходе капремонта в здании - объекте культурного наследия республиканского значения, восстановят утраченные исторические элементы, вернут фасаду первоначальный цвет, а также отреставрируют межкомнатные двери. Уже закончены работы по обновлению электрики, систем вентиляции и отопления. Кроме того, до 1 сентября осталось отремонтировать кровлю и фасад, а также закончить отделку.

Всего же в 2021 году в Казани после капремонта откроются 15 детских садов, в которые пойдут 2,5 тысяч детей.