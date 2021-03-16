В Чувашии нейрохирурги удалили опухоль из головного мозга человека при помощи микроскопа

Удаленную опухоль отправили на гистологическое исследование. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К медикам Чувашии обратился мужчина с жалобами на сильные головные боли, тошноту и слабость, справиться с которыми не помогали даже лекарства. Его состояние ухудшалось с каждым днем. Диагностика выявили опухоль в головном мозге. Требовалось ее удалить.

Сложность операции заключалась в том, что рак "поселился" в глубоких структурах мозга и сдавливал жизненно важные центры. Нейрохирургам пришлось работать под микроскопом. Чтобы помочь коллегам провести операцию в Чебоксары приехал ученый из Петербурга Дмитрий Гуляев.

- Это редкая патология, такие больные не часто встречаются и они концентрируются в федеральных центрах, но поскольку уровень нейрохирургии в Чувашии высокий, можно развивать здесь эти хирургические технологии, - заметил руководитель лаборатории нейрохирургических технологий НМИЦ имени Алмазова Минздрава России Дмитрий Гуляев.

Удаленную опухоль отправили на гистологическое исследование.