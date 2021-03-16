В Ульяновске появится новый жилой микрорайон

Соответствующий проект внесения изменений в Генплан, появился на сайте администрации города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ульяновске, на заброшенном пустыре около кольцевой дороги у выезда из города, может появиться жилой микрорайон. Соответствующий проект внесения изменений в Генплан появился на сайте администрации областного центра.

Согласно документу, участок площадью более миллиона квадратных метров из “территории комерческо-деловых общественных центров вне жилой застройки” превратится в “территорию общественных центров с сопутствующей жилой застройкой”. О сроках начала строительных работ пока не сообщается.