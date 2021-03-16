В Ульяновской области использовали 79% поступившей в регион вакцины от коронавируса

Власти заметили, что риск заражения COVID-19 в регионе пока не снижается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала вакцинации от коронавируса в Ульяновскую область поступило 48 922 комплекта доз препарата “Спутник V”. На сегодня 79% вакцины уже использовано - прививку сделали более 38 тысяч человек. Об этом сообщила первый зампред правительства региона Екатерина Уба на еженедельном аппаратном совещании.

Власти заметили, что риск заражения COVID-19 в области пока не снижается. Преодолеть пандемии населению может помочь наращивание темпов вакцинации. Глава региона Сергей Морозов предположил, что на коллективный иммунитет область выйдет к 1 июля 2021 года.