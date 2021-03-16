В 2021 году в Йошкар-Оле отремонтируют улицу Машиностроителей

Ремонт будет включать в себя обновление дорожного покрытия. Фото: Иван НИЖЕГОРОДОВ

В 2021 году в Йошкар-Оле собираются отремонтировать два участка улицы Строителей - от улицы Чернякова до Строителей и от Строителей до Красноармейской. Работы будут включать в себя обновление дорожного покрытия, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, в прошлом году в столице Марий Эл был отремонтирован другой участок улицы Машиностроителей - от улицы Красноармейской до Водопроводной. Как и тогда работы сейчас будут проводиться в рамках национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”.