Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Казань
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Казань
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество16 марта 2021 19:21

В 2021 году в Йошкар-Оле отремонтируют улицу Машиностроителей

Работы будут проводиться на участках от улицы Чернякова до Строителей и от Строителей до Красноармейской
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий

Ремонт будет включать в себя обновление дорожного покрытия.

Фото: Иван НИЖЕГОРОДОВ

В 2021 году в Йошкар-Оле собираются отремонтировать два участка улицы Строителей - от улицы Чернякова до Строителей и от Строителей до Красноармейской. Работы будут включать в себя обновление дорожного покрытия, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, в прошлом году в столице Марий Эл был отремонтирован другой участок улицы Машиностроителей - от улицы Красноармейской до Водопроводной. Как и тогда работы сейчас будут проводиться в рамках национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”.