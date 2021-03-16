На сегодняшний день в региона организовано 160 прививочных, 50 из которых мобильные. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на вторник, 16 марта, в Марий Эл прививку от коронавируса сделали более 18 тысяч человек. Вторую инъекцию препарата уже получили 11,3 тысячи пациентов. Такие цифры на заседании регионального оперштаба по борьбе с инфекцией сообщила глава Минздрава республики Марина Панькова.

С начала кампании по вакцинации от коронавируса в Марий Эл поступило 21,8 тысячи доз препарата «Спутник V». На сегодня там организовано 160 прививочных пунктов, 50 из которых мобильные.

Отметим, что в то же время в соседнем Татарстане от COVID-19 вакцинировались уже 105,3 тысячи человек.